Ковтун о Мозесе: «Может стать лучшим в сезоне, если не уедет»

оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) в матче Мир .

– «Спартак» стал свободнее играть после удаления, команда начала увереннее действовать. Красно-белые продуктивно играли, хорошо оборонялись и выходили в атаку. У «Спартака» очень быстрая тройка нападающих, а полузащитники подключались к атакам. Все было сбалансированно.

– Вы увидели тот стиль «Спартака», о котором говорил Абаскаль?

– Да, какие-то действия в этом направлении прослеживаются. Команда действовала агрессивно на стороне «Краснодара». Надеюсь, команда будет и дальше играть в такой футбол. Может, структура поменяется, но стиль останется.

– Мозес – лучший игрок «Спартака»?

– Сейчас он, наверное, получает новый заряд от тренерского штаба. Виктор – футболист высокого уровня. Он может стать лучшим в сезоне, если не уедет, – сказал экс-защитник «Спартака».

Мозес на десятке – главная надежда Абаскаля и «Спартака»