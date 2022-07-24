Худяков о 2:2 с «Ростовом»: «Я допустил глупую ошибку. Успевал к мячу, но просто промазал»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков объяснил свою ошибку, приведшую к голу «Ростова» (2:2).
– Тяжелая игра. Мы большую часть второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.
– Первые мысли?
– Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.
Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.
– Подходил ли к вам Гильерме?
– Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо, – сказал Худяков.