Худяков о 2:2 с «Ростовом»: «Я допустил глупую ошибку. Успевал к мячу, но просто промазал»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Гильерме Чемпионат.com Даниил Худяков Футбол

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков объяснил свою ошибку, приведшую к голу «Ростова» (2:2).

– Тяжелая игра. Мы большую часть второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.

– Первые мысли?

– Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.

Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.

– Подходил ли к вам Гильерме?

– Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо, – сказал Худяков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные