Худяков о 2:2 с «Ростовом»: «Я допустил глупую ошибку. Успевал к мячу, но просто промазал»

Вратарь объяснил свою ошибку, приведшую к голу (2:2).

– Тяжелая игра. Мы большую часть второго тайма играли в меньшинстве, я допустил глупую ошибку. Но команда исправила ее, и мы закончили 2:2.

– Первые мысли?

– Подставил команду, сделал глупое действие. Начал себя винить, но ребята забили второй гол, начали подходить, поддерживать.

Наверное, я плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, но просто промазал по мячу.

– Подходил ли к вам ?

– Все подходили, подбадривали. Это помогает, все хорошо, – сказал Худяков.