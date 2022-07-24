Талалаев про 2:1 с «Факелом»: «Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Встреча в рамках 2-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненского клуба.

«Игра забудется, результат останется. Поблагодарил ребят, как и ожидалось, игра была очень тяжелой. Немножко повлияла травма Садулаева сразу на первых минутах. Долго входили в игру, до 25-й минуты не было осмысленности и почему-то проигрывали единоборства.

В перерыве нашли правильные слова. Как со «Спартаком», один тайм понравился, второй – нет. Но здесь понравился второй больше. Потому что в первом мы только наполовину делали то, о чем договорились.

Не бывает так, когда ты выбираешь какую-то тактику или стратегию. Поэтому с футболистами будем дорабатывать именно, что если мы какую-то игровую идею имеем, то ее нужно доводить до конца. А именно до голов», – сказал Талалаев.