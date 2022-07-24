Тренер «Пари НН» Галактионов о 0:3 с «Химками»: «Игра давалась до 1-го гола. Пропустили из ничего»

Теги Химки премьер-лига Россия Вячеслав Кротов Пари НН Михаил Галактионов Илья Берковский Футбол

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Химок» (0:3).

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счете 0:0 могли забить Берковский и Кротов.

К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки.

Результат сегодня неудовлетворительный. Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», – сказал Галактионов.

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