Тренер «Пари НН» Галактионов о 0:3 с «Химками»: «Игра давалась до 1-го гола. Пропустили из ничего»

Главный тренер высказался о поражении от «Химок» (0:3).

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счете 0:0 могли забить Берковский и Кротов.

К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки.

Результат сегодня неудовлетворительный. Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», – сказал Галактионов.

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