«Зениту» интересен центральный защитник «Генка» и сборной Колумбии Лукуми (HLN)

«Зениту» интересен центральный защитник «Генка» Джон Лукуми.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Зенит», «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».
При этом все четыре клуба сообщили «Генку», что им необходимо кого-то продать, прежде чем они смогут сделать предложение о трансфере колумбийца.
Контракт футболиста с «Генком» действует до лета 2023 года. На счету Лукуми 5 матчей за сборную Колумбии.
В минувшем сезоне Джон сыграл 37 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. Его полную статистику можно изучить по этой ссылке.