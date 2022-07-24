«Зениту» интересен центральный защитник «Генка» и сборной Колумбии Лукуми (HLN)

интересен центральный защитник «Генка» Джон Лукуми.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, интерес к 24-летнему футболисту проявляют «Зенит», , и .

При этом все четыре клуба сообщили «Генку», что им необходимо кого-то продать, прежде чем они смогут сделать предложение о трансфере колумбийца.

Контракт футболиста с «Генком» действует до лета 2023 года. На счету Лукуми 5 матчей за сборную Колумбии.

В минувшем сезоне Джон сыграл 37 матчей за бельгийский клуб во всех турнирах, забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. Его полную статистику можно изучить по этой ссылке.