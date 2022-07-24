«Краснодар» и «Динамо» интересуются вингером «Сочи» Егором Пруцевым. Он младший брат хавбека «Спартака» Данила Пруцева

Вингер «Сочи» может сменить клуб.

19-летним футболистом интересуются и , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Зимой «Краснодар» был готов дать за Пруцева 15 млн рублей, «Динамо» же активно изучает игрока», — добавил собеседник издания.

Контракт Пруцева с рассчитан до 30 июня 2024 года.

Прошлый сезон Пруцев провел в аренде в «Нефтехимике» и «Текстильщике». Его статистика – здесь.

Егор – младший брат хавбека «Спартака» .