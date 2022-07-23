Заболотный о «Зените»: «Как «Бавария» в Германии. У них хорошо получается, тоже много чемпионств»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный сравнил «Зенит» с «Баварией».
– «Зенит» берет и продлевает одного за другим бразильцев. Куда они идут? Завтра Лига чемпионов?
– Ну, не знаю. Молодцы ребята. У них свое развитие клуба. И у них это очень хорошо получается.
Так же, как «Бавария», например, в Германии. В таком же стиле примерно двигаются.
– Но «Бавария» не на государственные деньги живет.
– В этом я уже не разбираюсь. Но я имею в виду, что у них тоже много чемпионств, и у них очень хорошо получается.
– «Бавария» в Лиге чемпионов что-то показывает, а «Зенит» в основном из группы вылетает. Для чего все это тогда?
– Как я могу ответить на этот вопрос? Я игрок ЦСКА.
– Как бороться с «Зенитом», когда они богаче?
– Когда мы будем играть с «Зенитом», то увидишь, как мы будем бороться с ними, – сказал Заболотный.
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