«Краснодар» продал почти 7 тысяч абонементов. Больше в РПЛ только у «Зенита» и «Факела»

Стало известно, сколько абонементов на домашние матчи продал «Краснодар».

По информации Metaratings.ru, их количество достигло почти 7 тысяч. Это третий показатель в Мир . Больше абонементов реализовали и «Факел».

Стоит отметить, что в Краснодаре не действует система Fan ID, которая введена на московских аренах. Стадион «Краснодара» был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Его вместимость – 35 179 зрителей.

В сезоне-2019/20 продал почти 15 тысяч абонементов. Этот показатель остается лучшим в истории клуба.

«Факел» продал больше абонементов, чем все топ-клубы Москвы вместе взятые. Воронеж обожает футбол 💘