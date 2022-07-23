Лука Модрич: «Победа не означает, что можно расслабиться. Познав ее вкус, хочешь выигрывать снова»

Хавбек рассказал о стремлении команды продолжать побеждать.

В прошлом сезоне мадридцы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

«Если ты победил, это не значит, что теперь можно расслабиться и довольствоваться этим. Наоборот, почувствовав вкус победы, ты хочешь выигрывать снова. Ты хочешь снова получать эти ощущения, и именно это подталкивает меня вперед.

И я люблю футбол. Я люблю то, что делаю, при этом я счастлив в «Реале». Я в лучшей команде мира, у меня есть все, чего может желать футболист, и это меня вдохновляет», – заявил хорват.