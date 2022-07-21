Варан о Роналду: «Легенда. Он всегда помогает команде, так что рядом с ним очень приятно играть»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан считает легендой своего партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Эти споры [связанные с тем, что Роналду не может прессинговать] возникали только вне команды. Мы знаем, какой он мастер. И мы знаем, что он очень знаменит. Так что мы знаем, что многие будут говорить о его игре и об игре его команды.

Криштиану – настоящий спортсмен. Он легенда, и он всегда помогает команде. Так что, очевидно, играть рядом с ним очень приятно», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед», ранее выступавший вместе с Роналду в «Реале».

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