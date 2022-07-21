Кравцов подпишет с «Сочи» контракт на 4 года. Директор «Зенита» подтвердил, что трансфер согласован

Полузащитник Кирилл Кравцов близок к переходу из «Зенита» в «Сочи».

Как информирует «Чемпионат», контракт с 20-летним игроком будет рассчитан на четыре сезона. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Генеральный директор подтвердил сведения об успешном продвижении переговоров между клубами: «Это правда, «Зенит» согласовал переход Кирилла Кравцова в .

Хавбек в прошлом сезоне провел 11 матчей в чемпионате России, выступая за «Нижний Новгород» (теперь – «Пари НН») на правах аренды, 9 – в составе «Зенита». С его статистикой можно ознакомиться здесь.