Кравцов подпишет с «Сочи» контракт на 4 года. Директор «Зенита» подтвердил, что трансфер согласован

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Полузащитник Кирилл Кравцов близок к переходу из «Зенита» в «Сочи».

Как информирует «Чемпионат», контракт с 20-летним игроком будет рассчитан на четыре сезона. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сведения об успешном продвижении переговоров между клубами: «Это правда, «Зенит» согласовал переход Кирилла Кравцова в «Сочи».

Хавбек в прошлом сезоне провел 11 матчей в чемпионате России, выступая за «Нижний Новгород» (теперь – «Пари НН») на правах аренды, 9 – в составе «Зенита». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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