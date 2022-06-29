«Сочи» может арендовать хавбека «Зенита» Кравцова. Гаранин видит в нем игрока старта

может перейти в в летнее трансферное окно.

По информации Metaratings.ru, клуб хочет арендовать полузащитника . Тренер сочинцев видит в 20-летнем хавбеке игрока стартового состава. Руководство клуба рассчитывает на то, что «Зенит» пойдет им навстречу в вопросе перехода игрока, учитывая трансфер Матео Кассьерры и возможный переход Родригао в команду из Санкт-Петербурга.

Главный тренер «Зенита» пока сомневается в целесообразности аренды Кравцова. Окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в аренде в «Нижнем Новгороде». Его статистику можно найти здесь.