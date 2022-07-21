Из-за незаконного использования детского труда прокуратура обязала «Сантос» остановить работу академии

Прокуратура по трудовым спорам штата Сан-Паулу начала расследование в отношении «Сантоса».

Как передает The Associated Press, разбирательства связаны с обвинениями бразильского клуба в незаконном использовании детского труда. Команде предъявлено требование об остановке деятельности академии.

Источник, участвующий в расследовании, сообщил, что 75 детей в возрасте до 13 лет работали в клубе без контрактов, прав и оплаты.

«Сантосу» дана возможность до 26 июля защитить свою позицию. Клуб назвал претензии абсурдными и обещал своевременно предоставить все необходимые документы.

Работа над делом идет в закрытом режиме из-за того, что оно касается несовершеннолетних.

В число наиболее известных выпускников академии входят Пеле, Неймар, Робиньо, Диего и иные футболисты.