Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову лет 29-30. Удивился, узнав их возраст»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Георгий Щенников Антон Заболотный Милан Гайич Константин Кучаев Иван Обляков Чемпионат.com Футбол

Новичок ЦСКА Милан Гайич рассказал о знакомстве с партнерами по команде.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст!

Но то, что у нас молодая команда, дает свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами.

Так что ЦСКА – это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА.

Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера, ты будешь показывать это на поле», – сказал защитник армейцев.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные