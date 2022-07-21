Защитник ЦСКА Гайич о бане российских клубов: «Тяжелое время. Надеюсь, скоро оно изменится»

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Милан Гайич высказался об отстранении российских клубов от участия в международных турнирах.

«Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет дальше.

Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы. Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять.

Это тяжелое время, но, надеюсь, скоро оно изменится», — сказал защитник ЦСКА.

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