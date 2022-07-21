Лебеденко о «Торпедо»: «Будем ближе к середине таблицы, надеюсь. Бороться только за выживание – несерьезно»

Форвард рассказал о задаче черно-белых в новом сезоне.

— «Торпедо» при счете 1:2 создало несколько моментов и могло спасти матч с «Сочи». Чего не хватило?

— Второй тайм показал, что мы чуть освоились. Но не все получилось реализовать. Возможно, дело в эмоциях. У игроков «Торпедо» — абсолютно нормальные эмоции для людей, которые только что вышли с другого уровня в Премьер-лигу, пробились в число лучших команд России. Какая-то робость присутствовала — это нормально.

Но в ходе матча мы поняли, что можем играть против таких команд, как «Сочи». Думаю, в ближайших играх прибавим и покажем более качественный футбол.

— За что может бороться нынешнее «Торпедо»? Команда способна на что-то большее, чем борьба за выживание?

— Я надеюсь, что мы будем ближе к середине таблицы. Во всяком случае, постараемся добиться этого. Если изначально ставить себе задачу бороться только за выживание, то это как-то несерьезно. Поэтому надо ставить задачи выше.

Надеюсь, первые туров 10 дадут какую-то пищу для размышлений, понимание, на что мы способны, – сказал Лебеденко.