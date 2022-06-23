Лебеденко о футболе: «Русские – очень сильный народ: и по ДНК, и физически, и умственно. Но нет системы и специалистов»

считает, что в российском футболе нужно увеличить финансирование детского спорта.

– Я бы, честно говоря, увеличил финансирование детско-юношеского спорта. Потому что самая большая проблема там.

– То есть нужны какие-то системные сдвиги?

– Да, надо менять систему: воспитывать молодежь и своих специалистов, которые бы воспитывали ребят. И делать так, чтобы эти процессы двигались правильно.

Мое мнение – система пока не дает достаточного количества кадров.

Такая большая страна – но, например, серьезного количества сильных футболистов мы не даем. Это относится и к другим видам спорта. Хотя, на мой взгляд, у нас в принципе много талантливых ребят.

Русские – очень сильный народ: и по ДНК, и физически, и умственно. У нас все для этого есть. Но нет той системы и специалистов, которые бы стабильно готовили кадры.

– Кого выделите из сильных молодых россиян в футболе?

– Мне нравится, что за «Динамо» начала выступать большая плеяда молодых игроков. Это, наверное, заслуга тренера. Хотя так строится весь европейский футбол: это у нас в 20 лет ты молодой, а у них – игрок основного состава.

Поэтому он [ ] молодец. Все говорили: «Нет молодежи». А он за полтора сезона показал, что она все-таки есть.

У хорошая школа, воспитывает много кадров. Понятно, что когда там были другие деньги, то преимущественно играли дорогие иностранцы.

Тогда, может быть, не давали шанса и времени своим. А сейчас за полтора года Шварц доказал, что эта молодежь есть и она играет, – сказал футболист «Торпедо».