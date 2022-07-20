Филимонов о Ярцеве: «Когда футболисты не попадали в створ на тренировках, он говорил, чтобы они били мимо. После этого ребята сразу начинали попадать»

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Александр Филимонов рассказал, как Георгий Ярцев отучал игроков «Спартака» бить мимо ворот.

«Мне сразу вспоминается чемпионский 1996-й год, матч с «Торпедо». Мы проигрываем – 1:3, и тут Георгий Александрович выпускает меня на поле – еще в середине первого тайма! Я за свою долгую футбольную карьеру не помню после этого ни одного случая, чтобы тренер менял вратаря еще до перерыва.

Еще помню, как он мотивировал футболистов на тренировках. Давал ударное упражнение и требовал попасть в створ ворот – а футболисты не попадали. Тогда он останавливал тренировку и говорил, чтобы они били мимо ворот. После этого замечания ребята сразу начинали попадать по воротам», – сказал бывший вратарь «Спартака»

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