Гендиректор «Спартака»: «Хочется попросить прощения у Ярцева за то, что мы сделали и еще, может, сделаем»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о кончине Георгия Ярцева.

«Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержки семье и близким, мы очень скорбим.

Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России. С ним было интересно работать.

Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами есть и будете в будущем», – сказал .

скончался 15 июля в возрасте 74 лет от острой сердечной недостаточности.

Прощание с Ярцевым посетили Абаскаль, Джикия, Промес, Рассказов и другие игроки «Спартака»

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