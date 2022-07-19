Иван Куарезма: «Очень счастлив стать частью «Зенита» – европейского клуба, известного во всем мире. Надеюсь добавить новые трофеи к уже выигранным»

Иван Куарезма поделился впечатлениями после перехода в .

– Иван, приветствуем вас в «Зените»! Как настроение?

– Я очень счастлив стать частью «Зенита» – европейского клуба, известного во всем мире.

Сделаю все, чтобы сполна воспользоваться этой возможностью, и покажу здесь лучшее, на что способен!

– Вы подписали арендное соглашение с петербуржцами на один год. Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это очень большой и важный шаг для меня.

Каждый игрок, начиная карьеру, мечтает однажды выступать в составе футбольных грандов, мечтает переехать в Европу и защищать честь сборной своей страны. Так что для меня это серьезный вызов, и я собираюсь наилучшим образом ответить на него.

– Что вы знали о «Зените» до этого лета?

– «Зенит» – большой европейский клуб с богатой историей, самый титулованный клуб России, многократный чемпион.

И я надеюсь, что буду достойно представлять его и моих новых партнеров, чтобы добавить к уже выигранным новые трофеи. Чтобы его будущее было еще ярче прошлого! – сказал бразильский вратарь.

Иван присоединился к «Зениту» и взял 1-й номер. Вратарь арендован у «Коринтианс» с правом выкупа