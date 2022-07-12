Тен Хаг о 4:0 с «Ливерпулем»: «МЮ» не будет переоценивать результат. Это был не сильнейший состав соперника»

Эрик тен Хаг поделился впечатлениями после разгрома .

одержал крупную победу над мерсисайдской командой в товарищеском матче в Бангкоке (4:0).

«Сегодня я доволен. Команда показала отличный боевой дух, и все понимают, что мы только в начале пути.

В прессинге мы допустили несколько ошибок, дали сопернику создать несколько моментов, но и сами много создали.

Мы должны усердно работать, чтобы искоренить ошибки, но, естественно, сейчас мы счастливы.

Я знаю, что у нас хорошие футболисты. Мы начинаем строительство команды, и я доволен первой игрой.

Потребуется немало времени. Я увидел много ошибок. «Ливерпуль» сыграл тремя составами, это была не сильнейшая их команда. Переоценивать результат мы не будем.

Тем не менее я увидел несколько действительно хороших моментов. Много быстрых и креативных действий впереди», – сказал главный тренер «МЮ».