«Тоттенхэм» за 12,5 млн фунтов и бонусы купил правого защитника Спенса у «Мидлсбро». Это 6-й новичок «шпор» летом

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«Тоттенхэм» приобрел правого защитника Джеда Спенса у «Мидлсбро».

Англичанин подписал с лондонским клубом контракт сроком до 2027 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» заплатят за 21-летнего футболиста 12,5 млн фунтов и бонусы.

Фото: tottenhamhotspur.com

Спенс – шестой новичок «Тоттенхэма» в это трансферное окно. Ранее состав команды Антонио Конте пополнили нападающий Ришарлисон, полузащитники Ив Биссума, Иван Перишич, вратарь Фрэйзер Форстер и защитник Клеман Лангле, перешедший в «Тоттенхэм» на правах аренды без права выкупа.

Статистику Спенса, сыгравшего 1 матч за сборную Англии U21, можно изучить здесь.

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