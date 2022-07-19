Презентация Левандовского в «Барселоне» перенесена на неопределенный срок. Он не в общей группе

Презентация Роберта Левандовского в качестве игрока «Барселоны» перенесена.

Как пишет Marca, футболист не работает в общей группе. Левандовски не участвовал в открытой тренировке «Барселоны» перед игрой с «Интер Майами», которая пройдет в рамках тура по США.

Как сообщили источники в «Барселоне», Левандовски работал в зале.

При этом отмечается, что Роберт уже прошел медосмотр, а его трансфер из «Баварии» полностью оформлен.

Таким образом, участие Левандовского в игре с остается под вопросом. Также отложена презентация поляка в качестве игрока «Барсы» – она должна была состояться в понедельник, а теперь перенесена на неопределенный срок.