Презентация Левандовского в «Барселоне» перенесена на неопределенный срок. Он не в общей группе

Теги МЛС Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Роберт Левандовски Интер Майами Футбол

Презентация Роберта Левандовского в качестве игрока «Барселоны» перенесена.

Как пишет Marca, футболист не работает в общей группе. Левандовски не участвовал в открытой тренировке «Барселоны» перед игрой с «Интер Майами», которая пройдет в рамках тура по США.

Как сообщили источники в «Барселоне», Левандовски работал в зале.

При этом отмечается, что Роберт уже прошел медосмотр, а его трансфер из «Баварии» полностью оформлен.

Таким образом, участие Левандовского в игре с «Интер Майами» остается под вопросом. Также отложена презентация поляка в качестве игрока «Барсы» – она должна была состояться в понедельник, а теперь перенесена на неопределенный срок.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные