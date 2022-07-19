41-летний Низамутдинов провел 300-й матч за «Шинник». У него 95 голов в Первой лиге

Форвард «Шинника» принял участие в матче 1-го тура Первой лиги с «Краснодаром-2» (0:2).

41-летний игрок провел 300-ю игру за ярославский клуб в первенствах страны.

Низамутдинову нужно забить 5 мячей, чтобы стать 8-м в истории лиги игроком, достигшим отметки 100 голов.

Нападающий выступает за с 2011 года с перерывом на сезон в «Енисее».

Также он играл за «Аланию», «Химки», «Носту», «Балтику», тульский «Арсенал», «Урал» и «Ротор». В 2009 году провел 5 матчей за «Спартак».