«Ювентус» уверен в покупке Бремера. «Бьянконери» готовы заплатить больше «Интера» и защитнику, и «Торино»

Руководство планирует подписать защитника «Торино» .

По сведениям Sky Sport Italia, «бьянконери» уверены, что смогут выиграть борьбу за футболиста у . Причина кроется в их готовности предложить больше денег, чем конкуренты, и , и самому игроку.

«Ювентус» может заплатить 40 млн евро, в то время как «нерадзурри» предлагают 30 млн евро и бонусы и надеются на то, что Бремер будет придерживаться своего давнего намерения присоединиться к ним.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.