«Ювентус» уверен в покупке Бремера. «Бьянконери» готовы заплатить больше «Интера» и защитнику, и «Торино»

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Руководство «Ювентуса» планирует подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера.

По сведениям Sky Sport Italia, «бьянконери» уверены, что смогут выиграть борьбу за футболиста у «Интера». Причина кроется в их готовности предложить больше денег, чем конкуренты, и «Торино», и самому игроку.

«Ювентус» может заплатить 40 млн евро, в то время как «нерадзурри» предлагают 30 млн евро и бонусы и надеются на то, что Бремер будет придерживаться своего давнего намерения присоединиться к ним.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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