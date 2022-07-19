«Спартак» – это как красная тряпка для быка, на нас все настраиваются». Даниил Денисов об отношении к клубу

Полузащитник Даниил Денисов рассказал об отношении других клубов к «Спартаку».

– Есть ли для тебя и для команды раздражители в нынешней ? , ЦСКА, «Динамо» – исторические соперники, клубы, против которых вы выходите гореть? Или ваша философия и тренера такая – мы , и нам все равно, против кого играть?

– На каждый матч лично я настраиваюсь одинаково. В каждом матче задача – победить, поэтому и настрой соответствующий. Мы «Спартак», и мы играем от себя. В этом, наверное, и заключается суть – доминировать на поле.

Все настраиваются на «Спартак». Для всех это как красная тряпка для быка. Поэтому мы выходим и играем, и не важно, какой соперник будет.

Да, «Зенит», наверное, сейчас выделяется среди других тем, что последние года выигрывал подряд чемпионат России, но больше ничего выделить не могу. Каждый соперник для нас – это следующая битва, скажем так, – сказал Денисов в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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