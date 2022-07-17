«Динамо» не должно быть ниже, чем в прошлом сезоне. А желательно – быть выше». Гафин о задачах клуба

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В «Динамо» рассказали о целях команды на сезон. 

В матче 1-го тура Мир РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). 

– У нас новый тренер, есть кадровые потери. Мы в начале пути в этом сезоне и надеемся, что результаты и игра будут улучшаться.

– В год столетия какую задачу ставите перед командой?

– У нас всегда задача – двигаться поступательно. Мы не должны быть ниже, чем в прошлом сезоне. А желательно должны быть выше, – заявил член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин. 

В прошлом сезоне «Динамо» заняло третье место, набрав 53 очка в 30 матчах.

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