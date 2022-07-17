«Ювентус» готов дать 40-45 млн евро за Пау Торреса. «Вильярреал» хочет минимум 50 млн

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«Ювентус» хочет купить защитника «Вильярреала» Пау Торреса.

По данным Eurosport, итальянский клуб готов сделать стартовое предложение о трансфере 25-летнего защитника в размере 40-45 млн евро. Минимальная сумма, которую хотел бы получить за него «Вильярреал», – 50 млн евро.

В контракте испанца с клубом, который действует еще два года, прописаны отступные в размере 65 млн евро.

Сейчас Торрес получает около 3 млн евро. «Ювентус» готов платить ему около 5 млн евро в год.

В минувшем сезоне Пау отыграл 46 матчей за «Вильрреал» во всех турнирах и забил 6 голов. Его статистику можно изучить здесь.

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