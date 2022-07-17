Тренер «Оренбурга» о цели на сезон: «Чтобы мы были около 8-9-го места»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с «Крыльями Советов» (2:4).

«Моя цель, я бы хотел, чтобы мы были в середине таблицы, около 8-9-го места, это моя мечта. Понятно, может быть, что за пять туров мы можем набрать одно очко и будем смотреть на это по-другому.

Наша первая игра в Премьер-лиге, мы встретились с соперником, который очень хорошо владеет мячом, на высоком уровне. Мы начали игру неплохо, первые 30 минут показали неплохое качество, получилось забить со стандарта. Но надо сказать, что в последние 15 минут у соперника тоже были хорошие моменты. Результат первого тайма был для нас хороший.

Мы будем стараться улучшать нашу стратегию, не делать такие ошибки, которые у нас получились, когда у нас был перехват мяча и мы сразу потеряли пас, когда был шанс переходить быстро в контратаку. Будем стараться через эти ошибки становиться сильнее и пробовать выиграть следующую встречу», – сказал .