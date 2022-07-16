Осинькин о 4:2 с «Оренбургом»: «Крылья» пропустили ненужный гол, а дальше играли лучше, на победу»

Главный тренер подвел итоги матча 1-го тура Мир с «Оренбургом» (4:2).

«Переломный момент в самой игре был перед пропущенным нами голом.

Начали мы не очень хорошо, не очень подбирали вторые мячи, не было быстроты реакции на переходные ситуации. Здесь соперник начал с преимуществом.

Минуты с 20-й мы перехватывали инициативу, у нас были моменты и подходы. С углового пропустили ненужный гол.

И то, как мы дальше играли, – это была игра на победу, мы играли лучше», – сказал .

Глушенков сделал дубль и отдал голевой пас во 2-м тайме матча «Крыльев» с «Оренбургом»