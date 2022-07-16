Глушенков сделал дубль и отдал голевой пас во 2-м тайме матча «Крыльев» с «Оренбургом»

Полузащитник Максим Глушенков отметился тремя результативными действиями за тайм.

Самарская команда после перерыва матча 1-го тура Мир РПЛ уступала «Оренбургу» со счетом 0:1.

На 49-й минуте пас 22-летнего игрока позволил хавбеку сравнять счет. На 54-й и 73-й минутах Глушенков забил сам после передач Ежова и полузащитника .

В прошлом сезоне Максим провел в 28 матчей, забив семь голов и отдав два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Оренбург» – «Крылья Советов». 1:3 – Глушенков сделал дубль. Онлайн-трансляция