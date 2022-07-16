Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером» (2:2)

Хавбек Александр Головин отметился двумя результативными действиями в игре за .

Полузащитник принял участие в товарищеском матче с (2:2).

Россиянин открыл счет на 7-й минуте, а на 30-й отдал голевой пас форварду .

В прошлом сезоне Головин провел 27 матчей в Лиге 1 и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.