Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером» (2:2)

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Хавбек Александр Головин отметился двумя результативными действиями в игре за «Монако».

Полузащитник принял участие в товарищеском матче с «Интером» (2:2).

Россиянин открыл счет на 7-й минуте, а на 30-й отдал голевой пас форварду Виссаму Бен-Йеддеру.

В прошлом сезоне Головин провел 27 матчей в Лиге 1 и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Интер Италия – Монако Монако 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
16 июля, 21.30, «Паоло Мацца»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Головин, 0:2 – 30 Бен-Йеддер, 1:2 – 42 Гальярдини, 2:2 – 60 Аслани.
ИнтерХанданович (Онана, 62), Белланова (Думфрис, 62), Дармиан, Д`Амброзио (де Врей, 62), Димарко (Бастони, 62), Гозенс (Лазаро, 46), Мхитарян (Чалханоглу, 62), Гальярдини (Барелла, 62), Аслани (Брозович, 62), Лукаку (Джеко, 62), Мартинес (Корреа, 62).
МонакоНюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 46), Марипан (Матсима, 45), Дисаси (Агиляр, 62), Бадиашиле (Марселен, 62), Кайо Энрике (Якобс, 62), Фофана (Жан Лукас, 46), Матазо (Magassa, 46), Головин (Минамино, 46), Бен-Йеддер (Лемарешаль, 46), Фолланд (Аклиуш, 46).

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