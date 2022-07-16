Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером» (2:2)

Хавбек Александр Головин отметился двумя результативными действиями в игре за «Монако».
Полузащитник принял участие в товарищеском матче с «Интером» (2:2).
Россиянин открыл счет на 7-й минуте, а на 30-й отдал голевой пас форварду Виссаму Бен-Йеддеру.
В прошлом сезоне Головин провел 27 матчей в Лиге 1 и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- Дата проведения
- 16 июля, 21.30, «Паоло Мацца»
- Голы:
- 0:1 – 7 Головин, 0:2 – 30 Бен-Йеддер, 1:2 – 42 Гальярдини, 2:2 – 60 Аслани.
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Интер –
Ханданович (Онана, 62), Белланова (Думфрис, 62), Дармиан, Д`Амброзио (де Врей, 62), Димарко (Бастони, 62), Гозенс (Лазаро, 46), Мхитарян (Чалханоглу, 62), Гальярдини (Барелла, 62), Аслани (Брозович, 62), Лукаку (Джеко, 62), Мартинес (Корреа, 62).
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Монако –
Нюбель, Вандерсон (Желсон Мартинш, 46), Марипан (Матсима, 45), Дисаси (Агиляр, 62), Бадиашиле (Марселен, 62), Кайо Энрике (Якобс, 62), Фофана (Жан Лукас, 46), Матазо (Magassa, 46), Головин (Минамино, 46), Бен-Йеддер (Лемарешаль, 46), Фолланд (Аклиуш, 46).