Гальтье о Месси: «Вся планета знает, на что он способен. Нужно уважать того, кто в 34 хочет испытать что-то новое»

Новый тренер высоко отозвался о .

«Для Месси здесь началась новая жизнь: семейная, футбольная. Нужно с большим уважением относиться к тому, кто в 34 года говорит: «Я хочу испытать что-то новое». Не все способны на это.

Конечно, есть период адаптации. Судя по тому, что я вижу в последние десять дней, он выкладывается по полной. А в остальном – вся планета знает, на что он способен», – сказал .

Исследование: лучшая реализация ударов. Месси – король среди игроков, «Дортмунд» – среди клубов