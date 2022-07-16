Гальтье о Месси: «Вся планета знает, на что он способен. Нужно уважать того, кто в 34 хочет испытать что-то новое»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Новый тренер «ПСЖ» высоко отозвался о Лионеле Месси.

«Для Месси здесь началась новая жизнь: семейная, футбольная. Нужно с большим уважением относиться к тому, кто в 34 года говорит: «Я хочу испытать что-то новое». Не все способны на это.

Конечно, есть период адаптации. Судя по тому, что я вижу в последние десять дней, он выкладывается по полной. А в остальном – вся планета знает, на что он способен», – сказал Кристоф Гальтье.

Исследование: лучшая реализация ударов. Месси – король среди игроков, «Дортмунд» – среди клубов

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