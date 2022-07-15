Владимир Федотов: «ЦСКА столкнулся с уходом футболистов. Приходится конструировать новую команду, требуется значительное усиление»

заявил, что ЦСКА нужно приобрести новых футболистов.

– Какие чувства испытываете перед дебютным матчем в качестве главного тренера ЦСКА?

– В последние дни перед стартом дыхание чемпионата ощущается все сильнее. Конечно, все мы находимся в предвкушении, хочется, чтобы команда встретила сезон во всеоружии.

Волнение? Его испытываешь перед каждым матчем. Мы и футболистов настраиваем на то, что эмоции должны быть правильными.

Они не должны зашкаливать, но если перед матчем игрок не испытывает волнения, значит, что-то у него идет не так. Футбол – это в первую очередь праздник.

– Как прошел ваш первый месяц в армейском клубе? Насколько ожидания совпали с реальностью?

– К сожалению, в это межсезонье мы столкнулись с уходом футболистов из команды. Всему виной недавние поправки , касающиеся иностранных игроков, выступающих в российской премьер-лиге.

Кто-то воспользовался ситуацией и приостановил контракт с ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке, кто-то поступил более порядочно, как это сделал .

Как бы то ни было, после окончания минувшего сезона клуб покинули десять игроков. По сути, сейчас нам приходится конструировать новую команду.

– Первое же межсезонье в ЦСКА получилось для вас непростым. Состав постоянно менялся, в том числе и по ходу сборов. Даже сейчас, когда сезон уже начинается, вполне можно сказать, что у команды есть кадровые проблемы.

– Безусловно, нам требуется значительное усиление. Но, поверьте, рук мы не опускаем.

На данный момент ситуация действительно непростая, однако я убежден, что новички в команде появятся, а тренерский штаб, в свою очередь, начнет внедрять их в наш коллектив. Безусловно, эти игроки еще должны адаптироваться в команде.

Даже если у футболиста есть базовая функциональная готовность, важность игрового тонуса никто не отменял, – сказал главный тренер ЦСКА.