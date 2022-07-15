ЦСКА сыграет в первом матче нового сезона с «Уралом» уже завтра. Поддержите армейцев на «ВЭБ Арене»!

В рамках первого тура Мир РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом» в субботу, 16 июля в 15:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене». Это будет первый официальный матч для армейцев в новом сезоне, команде нужна ваша поддержка!

Билеты на матч доступны по ссылке.