Кечинов о «Спартаке»: «Борьба за топ-5 будет сверхрезультатом. «Зенит» – чемпион, миллион процентов»

оценил перспективы «Спартака» в предстоящем сезоне.

– Вы же видели игру за Суперкубок с «Зенитом»? «Зенит» на две или на три головы был сильнее «Спартака». Мележиков и остальные могут говорить все что угодно. При удачном стечении обстоятельств, везении и грамотном старте – борьба за пятерку будет для этой команды сверхрезультатом.

– Кого можно назвать главным претендентом на золото? ?

– Конечно, я больше никого не вижу. Он гораздо сильнее всех остальных команд. В этом сезоне «Зенит» будет чемпионом – это миллион процентов.

– Стоит ли «Спартаку» говорить о таких целях во всеуслышание? Перед чемпионским сезоном-2016/17 таких заявлений никто не делал.

– С 90-х годов «Спартак» всегда обозначал задачи. Это всегда было первое место. Сейчас мне, наоборот, приятно слышать, что руководство ставит такие цели перед командой. Я считаю, что это правильно. Если есть задача выиграть золото, то надо идти к ней потихоньку.

В этом сезоне это будет сложно. Но нужно укреплять команду. Необходимо больше доверять своим воспитанникам. Рано или поздно мы придем к тому, что вновь выиграет чемпионство, – сказал экс-игрок красно-белых.