Осинькин о нехватке техничных игроков в России: «У детей мало футбола, они ушли с улиц. Нужно, чтобы при ошибке ребенка не ругали»

поделился мнением о нехватке техничных игроков в России.

– Зиньковский – один из самых ярких дриблеров РПЛ. Почему у нас так мало игроков, которые лезут в обыгрыш?

– Сказать «давайте сделаем вот так, тогда все изменится» невозможно. У детей мало футбола, потому что с улиц они ушли. Во дворе десятилетний мальчишка играл и с 7-летними, и с 13-летними, и со взрослыми. Если он хотел, он подстраивался под обстоятельства: здесь нужно раньше отдать, здесь взять игру на себя. Теперь этого разнообразия в дополнение к тренировочной работе нет.

Важно понять: детский тренер – больше учитель. Мне не хотелось бы, чтобы моему внуку тренер сказал: «Давай выиграем». Нет, его нужно обучить, чтобы он потом выигрывал.

Но первые шаги должны быть организационными и идти не от тренеров, а, наверное, от и даже Министерства спорта. В школах должны быть дополнительные уроки футбола – в этом направлении мы чуть-чуть движемся. Только академиями не вытянуть то, что потеряли, уйдя со дворов. Конечно, в академиях нужна более ранняя специализация. Но это все равно занятие, где есть тренерское задание, то есть лишь часть решения проблемы. Нужны ситуации, когда при ошибке ребенка не будут ругать, в том числе он сам. Мы давим больше, чем нужно, думая о результате.

– Вы когда-нибудь пытались ограничить Зиньковского?

– Наверное, все-таки пытался найти баланс между тем, что дает его обводка, и командой. То же самое касается Сарвели и Ежова.

Иногда я могу передавливать, но в голове есть понимание, что дриблинг может принести пользу. Во Владикавказе я работал с – он вообще мотался на юношеском уровне, гораздо больше, чем Зиньковский. Если я лишал бы Хубулова этой возможности, я лишал бы его футбола, он приходил чисто для обводок, – сказал главный тренер в интервью Sports.ru.

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