Осинькин о Пиняеве: «Его могут называть акселератом, но если он и акселерат, то из-за своего подхода к футболу»

Игорь Осинькин рассказал о развитии 17-летнего полузащитника Сергея Пиняева.

– Почему в возрасте Пиняева лучше выходить на 15-20 минут в РПЛ, как это было в прошлом сезоне, а не играть 65-70 минут в ФНЛ?

– Мы хотели, чтобы Пиняев играл побольше, но в итоге он вышел в старте только в двух кубковых матчах. Зиньковский и Ежов не пропустили ни одного матча ни по травмам, ни по желтым карточкам. У них за шесть-семь туров до конца было по три предупреждения, но оба умудрились обойтись без четвертого. Понятно: если бы не было Зиньковского или Ежова, в старте вышел бы Пиняев.

В «Крыльях» на тренировках он сталкивался с достаточно серьезным сопротивлением. Весной помешала пара мелких травм, когда мы задумывались о его выходе с первых минут.

Психологически он уже готов к РПЛ. В этом сезоне ему точно будет легче, чем если бы он только сейчас поднялся из ФНЛ. Хотя, вероятно, и игра в ФНЛ принесла бы определенную пользу.

– Пиняев получал мышечные травмы. Это связано с его физическим развитием, в том числе работой в зале?

– Мышечные травмы бывают и у сухих игроков, и у плотненьких, как Пиняев. У него не было большого количества травм, чтобы беспокоиться. В сезоне-2020/21 за он пропустил достаточно много, но его просто перекусили, травмировали голеностоп.

Пиняев – современный парень, который анализирует свои тренировки. Он может задавать вопросы, спрашивать совет. Его кто-то может называть акселератом, но если Пиняев и акселерат, то в первую очередь из-за своего подхода к футболу, – сказал главный тренер в интервью Sports.ru.

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