Якубко о «Зените»: «Неограниченный бюджет, покупают все лучшее на рынке России. Нет конкурентов в РПЛ»

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Мартин Якубко предрек «Зениту» очередное чемпионство в РПЛ.

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок и подходит к сезону очевиднейшим лидером чемпионата. Игрокам Семака можно уже сейчас вешать золотые медали на шеи?

— Думаю, да. Там неограниченный бюджет, очень много денег. Они покупают все лучшее на футбольном рынке России. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-лиге.

Кто может оказать им сопротивление? «Спартак» точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру, – сказал экс-форвард «Амкара» и сборной Словакии.

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