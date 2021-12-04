Якубко о Дзюбе: «Он высокого мнения о себе. Как можно Эмери назвать «тренеришкой»? Человек потом 4 ЛЕ выиграл»

Бывший форвард сборной Словакии и «Амкара» поделился мнением о нападающем .

– Какое впечатление оставил Дзюба, когда вы с ним пересекались в России? Проскакивали нотки высокомерия?

– Он всегда такой был. Играл против его «Спартака», «Томи», «Ростова», «Арсенала». Ничего не могу против него сказать, он никогда меня не оскорблял и ничего плохого мне не делал.

Артем – хороший футболист, но видно, что он о себе высокого мнения. Ему эта черта характера помогала, перед ним за его достижения можно только снять шляпу. Но если бы он был стопроцентным профессионалом, то забыл бы эту историю с Карпиным.

У него же было много конфликтов с тренерами. Как можно было Эмери назвать «тренеришкой»? Человек потом четыре раза Лигу Европы выиграл.

У меня тоже были разногласия с тренерами, но у него они происходят чересчур часто. Вообще с русскими ребятами частенько такое случается – чем больше у них денег, тем выше самомнение, – сказал Якубко.