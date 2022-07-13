Терюшков о Лантратове: «Илья счастлив в «Химках». Есть потенциал для предложений от топ-клубов»

Роман Терюшков высказался о будущем вратаря «Химок» .

Ранее игроком интересовался «Зенит».

«Илья счастлив в клубе, он наш основной вратарь. Обращений по нему нет. Илья рад выступать за клуб, которому он уделил последние 4 сезона.

Может ли он еще уйти? Мы не исключаем такую возможность. Понимаем, что у нас вратарская линия востребованная. Видим заинтересованность топ-клубов, большинство вратарей у нас сейчас возрастные.

В ближайшее время потребность во вратарях возникнет, поэтому мы думаем, у Ильи в будущем есть потенциал для предложений от топ-клубов», — сказал член наблюдательного совета подмосковного клуба.