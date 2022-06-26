Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на два года. Решение по Давыдову пока не принято

«Химки» подписали контракт с вратарем Антоном Митрюшкиным.
Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
– С Митрюшкиным подписан двухлетний контракт, он игрок «Химок». Что касается его роли в команде, то все зависит от него.
Основным голкипером остается Илья Лантратов, если по нему будут предложения, Митрюшкин будет готовой заменой.
– Подписан ли контракт с еще одним голкипером Виталием Гудиевым, который был на просмотре?
– Пока смотрим, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Соглашение с ним клуб не подписывал.
– Денис Давыдов продолжает находиться на просмотре?
– Да. Пока по нему тренерский штаб также не принял решения. В ближайшие дни это будет обсуждаться, – сказал Терюшков.
Прошлый сезон Митрюшкин провел в дрезденском «Динамо» во второй Бундеслиге, но не сумел закрепиться в составе команды. До этого он играл в Швейцарии за «Сьон».