Митрюшкин подписал контракт с «Химками» на два года. Решение по Давыдову пока не принято

подписали контракт с вратарем .

Об этом сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

– С Митрюшкиным подписан двухлетний контракт, он игрок «Химок». Что касается его роли в команде, то все зависит от него.

Основным голкипером остается , если по нему будут предложения, Митрюшкин будет готовой заменой.

– Подписан ли контракт с еще одним голкипером , который был на просмотре?

– Пока смотрим, этот вопрос находится в стадии обсуждения. Соглашение с ним клуб не подписывал.

– продолжает находиться на просмотре?

– Да. Пока по нему тренерский штаб также не принял решения. В ближайшие дни это будет обсуждаться, – сказал Терюшков.

Прошлый сезон Митрюшкин провел в дрезденском «Динамо» во второй Бундеслиге, но не сумел закрепиться в составе команды. До этого он играл в Швейцарии за «Сьон».