«Рома» продлила контракт с защитником сборной Италии Манчини до 2027 года

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«Рома» продлила контракт с защитником сборной Италии Джанлукой Манчини до 2027 года.

«Постепенно – кирпичик за кирпичиком – я выстроил ​​тесную связь с клубом, городом и болельщиками. Это невероятное ощущение. 

Я рассматриваю этот новый контракт как новую отправную точку: продолжать расти и совершенствоваться вместе с командой. Это единственная цель, которую я сейчас преследую», – сказал Манчини. 

26-летний игрок выступает за римлян с 2019 года. Он провел за клуб 127 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. 

С его статистикой можно также ознакомиться здесь

Фото: сайт «Ромы»

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