«Рома» продлила контракт с защитником сборной Италии Манчини до 2027 года

продлила контракт с защитником сборной Италии Джанлукой Манчини до 2027 года.

«Постепенно – кирпичик за кирпичиком – я выстроил ​​тесную связь с клубом, городом и болельщиками. Это невероятное ощущение.

Я рассматриваю этот новый контракт как новую отправную точку: продолжать расти и совершенствоваться вместе с командой. Это единственная цель, которую я сейчас преследую», – сказал Манчини.

26-летний игрок выступает за римлян с 2019 года. Он провел за клуб 127 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.

С его статистикой можно также ознакомиться здесь.

Фото: сайт «Ромы».