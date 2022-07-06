Депай интересен «Тоттенхэму». «Барселона» готова продать форварда за 20+ млн евро

Форвард «Барселоны» может вернуться в , где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

28-летний игрок сборной Нидерландов привлек внимание .

Лондонцы интересовались Депаем во время переговоров об аренде защитника каталонского клуба Клемана Лангле.

Если подпишет Рафинью и Роберта Левандовского, а Усман Дембеле вдобавок заключит с сине-гранатовыми новый контракт, то Депаю будет сложно пробиться в основу.

«Барселона» в любом случае готова продать нападающего за сумму свыше 20 млн евро, поскольку ей нужны деньги на трансферы.

Через год Депай может стать свободным агентом. Статистика футболиста – здесь.