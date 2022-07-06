Депай интересен «Тоттенхэму». «Барселона» готова продать форварда за 20+ млн евро

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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в АПЛ, где ранее выступал за «Манчестер Юнайтед».

28-летний игрок сборной Нидерландов привлек внимание «Тоттенхэма».

Лондонцы интересовались Депаем во время переговоров об аренде защитника каталонского клуба Клемана Лангле.

Если «Барселона» подпишет Рафинью и Роберта Левандовского, а Усман Дембеле вдобавок заключит с сине-гранатовыми новый контракт, то Депаю будет сложно пробиться в основу.

«Барселона» в любом случае готова продать нападающего за сумму свыше 20 млн евро, поскольку ей нужны деньги на трансферы.

Через год Депай может стать свободным агентом. Статистика футболиста – здесь.

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