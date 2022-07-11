Терри болеет за «Барселону»: «Лучшая команда моего поколения, вне всяких сомнений»

Бывший капитан рассказал о теплых чувствах к «Барселоне».

– Вы тайный болельщик «Барселоны»?

– Это было слишком очевидно. Это даже не секрет. Да, так и есть. Я люблю «Барселону».

– Сильнейшая команда, с которой вы встречались?

– Вне всяких сомнений, [ ] это лучшая команда моего поколения, – отметил англичанин, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Также экс-защитник сборной Англии включил «Камп Ноу» в число лучших стадионов, на которых ему доводилось выступать, а и назвал лучшими футболистами, против которых он играл.