Терри болеет за «Барселону»: «Лучшая команда моего поколения, вне всяких сомнений»

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Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал о теплых чувствах к «Барселоне».

– Вы тайный болельщик «Барселоны»?

– Это было слишком очевидно. Это даже не секрет. Да, так и есть. Я люблю «Барселону».

– Сильнейшая команда, с которой вы встречались?

– Вне всяких сомнений, [«Барселона»] это лучшая команда моего поколения, – отметил англичанин, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.

Также экс-защитник сборной Англии включил «Камп Ноу» в число лучших стадионов, на которых ему доводилось выступать, а Лионеля Месси и Роналдиньо назвал лучшими футболистами, против которых он играл.

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