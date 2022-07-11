Терри болеет за «Барселону»: «Лучшая команда моего поколения, вне всяких сомнений»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри рассказал о теплых чувствах к «Барселоне».
– Вы тайный болельщик «Барселоны»?
– Это было слишком очевидно. Это даже не секрет. Да, так и есть. Я люблю «Барселону».
– Сильнейшая команда, с которой вы встречались?
– Вне всяких сомнений, [«Барселона»] это лучшая команда моего поколения, – отметил англичанин, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
Также экс-защитник сборной Англии включил «Камп Ноу» в число лучших стадионов, на которых ему доводилось выступать, а Лионеля Месси и Роналдиньо назвал лучшими футболистами, против которых он играл.