«Терри стал бы тренером «Спартака», если бы все получилось тогда. Он влюбился бы в Москву». Гурцкая о защитнике

Агент Тимур Гурцкая вспомнил сорвавшийся переход в «Спартака» защитника .

«Из-за травмы Жиго мы и хотели брать Терри. Трансферное уже окно закрылось, могли подписать только свободного агента. Уверен, Терри бы заиграл, потому что он был отличной форме, перед этим провел полный сезон в в Чемпионшипе – а там интенсивность повыше, чем в . Команды суммарно пробегают по 120 км за игру. Представьте трио в обороне потом: Жиго, Терри и Джикия. Это же мечта?

Вообще, если бы с Терри тогда получилось, он бы потом стал тренером . Терри влюбился бы в Москву, а со своим бэкграундом, мозгом и харизмой через два года мог бы уже тренировать команду.

Сексуальные скандалы, которые его преследуют, мне в них не доводилось участвовать, поэтому по этой теме ничего не знаю. Я знаю только, что он нечеловечески харизматичный парень. Ты сидишь с ним, обедаешь и чувствуешь, что это лидер. Во всем – как он себя ведет, как разговаривает. Интеллигентнейший человек с безумным авторитетом.

Когда Терри понял, что откажется от «Спартака» по семейным обстоятельствам, то посчитал необходимым прилететь в Москву, лично подняться в ложу к Федуну, поблагодарить и извиниться, что переход не получился. Такого вообще не бывает, а Терри так сделал», – рассказал Гурцкая в беседе со Sports.ru.

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