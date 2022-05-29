Фердинанд – Терри, недовольному 5-м местом в списке лучших защитников АПЛ: «Тебе вообще повезло попасть в топ-5 после расистской истории с моим братом»

Бывшие футболисты сборной Англии Рио Фердинанд и обменялись колкостями.

Несколько дней назад Фердинанд поставил экс-игрока «Челси» на пятое место в списке лучших защитников в истории АПЛ, себя – на первое. Терри отреагировал на это сообщением, в котором перечислил ряд своих достижений, позволяющих, по его мнению, претендовать на более высокую позицию.

«Как только человек начинает выпячивать свои рекорды и достижения, ему пора задуматься о низкой самооценке.

Тебе вообще повезло, что я тебя поставил в топ-5, учитывая историю с расизмом по отношению к моему брату. Так что будь благодарен, что хоть в пятерке», – написал Фердинанд в твиттере.

«Низкая самооценка – это когда отдаешь первое место себе.

Спасибо, что поставил меня в пятерку», – ответил ему Терри.

В октябре 2011 года между защитником «Куинз Парк Рейнджерс» и Терри во время игры произошел конфликт, после которого Джона обвинили в расистских оскорблениях в адрес соперника. Однако суд Вестминстера оправдал футболиста «Челси», так как стороне обвинения не удалось доказать вину.

Ван Дейк считает Фердинанда лучшим защитником в истории АПЛ. Хююпя, Стам, Компани и Терри – в топ-5