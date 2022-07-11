Директор «Милана»: «Миранчук – хороший, даже особенный игрок, но мы им не интересуемся»

отрицает интерес к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся . Это ложь.

Миранчук – хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», – сказал спортивный директор «россонери».

«В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», – добавил он.

В прошлом сезоне россиянин провел 19 матчей в Серии А, совершив 7 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.