Директор «Милана»: «Миранчук – хороший, даже особенный игрок, но мы им не интересуемся»

Фредерик Массара отрицает интерес «Милана» к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь.
Миранчук – хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», – сказал спортивный директор «россонери».
«В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», – добавил он.
В прошлом сезоне россиянин провел 19 матчей в Серии А, совершив 7 результативных действий. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.