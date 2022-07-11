Чемпионат Украины стартует 23 августа. Матчи будут проходить без зрителей

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Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что новый сезон УПЛ стартует 23 августа.

«Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа – в День Государственного флага.

Договорились вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС выработать порядок организации и проведения соревнований.

Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

Восстановить футбол в Украине, как и другие национальные первенства, очень важно», – написал Гутцайт в социальной сети.

Напомним, прошлый сезон УПЛ был завершен досрочно.

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