«Это демагогия». Сергей Иванов о возможном бойкоте матчей фанатами из-за Fan ID

назвал демагогией возможный бойкот матчей фанатами из-за Fan ID.

«Фанатов не будет из-за Fan ID? Это демагогия», – сказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Ранее стало известно, что в России вводится система Fan ID. Без цифровых карт болельщика нельзя будет попасть на стадионы. Прием заявок на «Госуслугах» начался с 4 июля.

Фанатские объединения многих российских клубов выступили против введения данной системы.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись